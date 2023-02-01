Каток в парке Ленина в Белгороде может работать до весны

Каток в Центральном парке могут сохранить до весны. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира снова зашла речь о новогоднем убранстве города. Житель региона предложил оставить елку до Масленицы. Гладков уже говорил ранее, что главную новогоднюю красавицу начнут убирать в ближайшие дни. А вот часть украшений еще порадует белгородцев в феврале.

Губернатор также отметил, что в Центральном парке каток продолжит работать до весны. Кроме того, пригласил горожан покататься и на лыжах.

- Будем надеяться, что каток в Центральном парке имени В. И. Ленина еще проработает до весны, как и лыжня на велолыжероллерной трассе «Олимпия, - сказал Вячеслав Гладков.