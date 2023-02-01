Стало известно о повреждении нескольких домов из-за обстрелов 31 января

Губернатор пообещал максимально быстро восстановить разрушения.

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении сообщил, что во время обстрелов со стороны Украины 31 января в Белгородском районе и Шебекинском городском округе повреждены несколько домов.

- По вчерашним вечерним обстрелам. Предварительный обход территории Белгородского района и Шебекинского ГО выявил несколько повреждений жилых домов. Я надеюсь, что максимально быстро сможем восстановить. Самое главное, что нет пострадавших, - рассказал глава Белгородской области.

Напомним, вчера, 31 января, под массированный обстрел со стороны Украины попали Белгородский район и Шебекинский городской округ. Информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Первые залпы прозвучали в районе восьми вечера. Спустя час снова сработала система противовоздушной обороны.