В Белгородской области детям войны не будут бесплатно давать автомобили

Бесплатно автомобили в Белгородской области не дают. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В ходе вечернего прямого эфира белгородец поинтересовался у губернатора, будут ли детям войны выдавать бесплатно автомобили. Эту информацию житель региона узнал от своего пожилого отца, который услышал ее в региональных новостях.

Вячеслав Гладков ответил, что автомобили в Белгородской области точно не выдают. Для детей войны предусмотрены лишь специальные выплаты.

- У меня впечатление, что Ваш уважаемый папа услышал неправильную информацию, потому что в новостях Белгорода, мы просмотрели, такое не озвучивали. Решений таких не принималось. Единственное, мы сейчас всем детям войны начисляем ежемесячную выплату. До 2021 года эта выплата начислялась только отдельным категориям, – ответил глава региона.