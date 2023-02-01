С 5 февраля в Белгороде возобновят курсы по оказанию первой помощи

фото: Минздрав Белгородской области во ВКонтакте.

В Белгороде снова будут проводить бесплатные занятия по оказанию первой медицинской помощи. Об этом сообщил в утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков. Также набор на новые курсы анонсировали в Центре медицины катастроф.

- В прошлом году такие курсы были развернуты по всем муниципальным образованиям Белгородской области. Более 12 тыс. человек прошли обучение. Есть многочисленные просьбы возобновить такие курсы в Белгороде. Идем навстречу и с воскресенья возобновляем их, - сказал глава Белгородской области.

Уже с 5 февраля начнутся новые занятия. Это однодневный курс, который проходит с 9 утра до 17 вечера по адресу ул. Корочанская, 85а. Группы формируются до 20 человек. Занятия проводят действующие сотрудники, фельдшеры и врачи скорой медицинской помощи и отделения службы медицины катастроф.

Записаться можно по телефону 56-98-94. Желающим пройти курс также напоминают, что форма одежды – спортивного типа, свободная, без коротких юбок и платьев. Возраст – старше 18 лет. Медицинское образование не требуется. С собой необходимо взять 3 бинта 7x14 (больших).