Всем 15 белгородским селам и хуторам, где принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации, окажут помощь

Ранее губернатор провёл встречу с жителями приграничных Нехотеевки и Журавлёвки Белгородского района. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области на встрече с жителями села Середа Шебекинского городского округа рассказал об итогах своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, речь шла об оказании помощи вынужденным переселенцам. Сейчас прорабатывается механизм по предоставлению собственникам нового жилья.

- Сейчас с правительством РФ на уровне председателя правительства, заместителей и министров мы отрабатываем каждый день. Сразу отмечу, что решение об оказании помощи рассматривается по всем 15 селам и хуторам, где принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации в муниципальном образовании. На первом месте для нас остается жильё, на втором месте – восстановление социальных объектов. С коммерческими объектами тяжелее – это на третьем месте. Всё сразу одновременно сделать невозможно. Я думаю, это все понимают, - уточнил Вячеслав Гладков.

Напомним, что ранее губернатор провёл встречу с жителями приграничных Нехотеевки и Журавлёвки Белгородского района.