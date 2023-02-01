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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 6:40

В Белгородской области у 13-летней девочки украли мобильник и банковскую карту

Мужчина похитил их раздевалки детского центра
Алексей СЕРГУНИН
Увидев в раздевалке оставленные без присмотра телефон и карту, мужчина забрал их и скрылся.

Увидев в раздевалке оставленные без присмотра телефон и карту, мужчина забрал их и скрылся.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась мать 13-летней девочки. Она сообщила, что её дочь оставила в раздевалке детского развлекательного центра курточку и мобильник. Вернувшись, школьница обнаружила, что её телефон стоимостью около 16 тысяч рублей, пропал. Вместе с ним исчезла и банковская карта. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Оперативники во взаимодействии с участковыми установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. По предварительным данным, злоумышленник пришел в детский развлекательный центр вместе со своим ребенком. Увидев в раздевалке оставленные без присмотра телефон и карту, мужчина забрал их и скрылся. Возвращаясь домой на маршрутке, он расплатился карточкой школьницы за поездку. Позже подозреваемый разблокировал мобильник девочки и продал его за пять тысяч рублей, а вырученные деньги потратил. В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.