В Белгородской области у 13-летней девочки украли мобильник и банковскую карту

Увидев в раздевалке оставленные без присмотра телефон и карту, мужчина забрал их и скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась мать 13-летней девочки. Она сообщила, что её дочь оставила в раздевалке детского развлекательного центра курточку и мобильник. Вернувшись, школьница обнаружила, что её телефон стоимостью около 16 тысяч рублей, пропал. Вместе с ним исчезла и банковская карта. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Оперативники во взаимодействии с участковыми установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. По предварительным данным, злоумышленник пришел в детский развлекательный центр вместе со своим ребенком. Увидев в раздевалке оставленные без присмотра телефон и карту, мужчина забрал их и скрылся. Возвращаясь домой на маршрутке, он расплатился карточкой школьницы за поездку. Позже подозреваемый разблокировал мобильник девочки и продал его за пять тысяч рублей, а вырученные деньги потратил. В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.