1 февраля в Белгороде проверят систему оповещения сразу на нескольких улицах

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

В среду, 1 февраля, в областном центре пройдет ежемесячная плановая поверка систем оповещения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, громкоговорители включат в 14:15 сразу по нескольким адресам:

Почта России, Соборная площадь, д. 3

БГТУ им. Шухова, ул. Костюкова, д. 46

Начальная школа-детский сад № 8, ул. Квасова, д. 27

Многоквартирный дом, ул. Челюскинцев 17В

Начальная школа-детский сад № 26, ул. Каштановая, д. 8

Гимназия № 3, ул. Есенина, д. 40А

Школа № 34, ул. 8 Марта, д. 172

Многоквартирный дом, ул. Спортивная, д. 6

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, д. 2

Центр образования № 6 «Перспектива», ул. Шумилова, 48

Многоквартирный дом, ул. Попова 102

Центральный пляж (левый и правый берег)

Мост через Везёлку в парке Победы

Кроме того, будет также задействован спецтранспорт ГОЧС и УМВД России по городу Белгороду с сигнальными громкоговорящими устройствами. Белгородские спасатели просят сохранять спокойствие.