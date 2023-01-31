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НовостиОбщество31 января 2023 20:49

Замглавы администрации Белгорода покинул свой пост

Кто займет место Андрея Дятлова, пока не известно
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: с сайта администрации Белгорода.

фото: с сайта администрации Белгорода.

В городской администрации кадровые перестановки. Пост замглавы администрации города – руководителя комитета финансов и бюджетных отношений покинул Андрей Дятлов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

Соответствующее распоряжение подписали 31 января. Уход Дятлова с поста связан с истечением срока трудового договора. Кто займет должность заместителя, пока не известно.

Заместителем мэра Белгорода по финансам и бюджетным отношениям Андрей Дятлов стал 6 июля 2022 года. До поста заместителя мэра Дятлов занимал должность руководителя комитета финансов и бюджетных отношений администрации города.