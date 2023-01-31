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НовостиПроисшествия31 января 2023 15:07

Полиция обнаружила у белгородца целый склад конопли

Нелегальному агроному грозит до 15 лет тюрьмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородская полиция пресекла производство и сбыт наркотиков растительного происхождения. Правоохранители задержали 40-летнего жителя областного центра.

Дома у нелегального агронома оперативники обнаружили целый склад с коноплей, а также семена этого растения. Общий вес изъятого составил свыше 50 кг. По предварительным данным, мужчина все самостоятельно вырастил с целью сбыта. Часть «урожая» злоумышленник успел переработать. Еще несколько десятков растений ждали своей очереди в импровизированной сушилке под крышей хозпостройки.

Кроме того, полицейские установили факт сбыта мужчиной наркотического средства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.