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НовостиОбщество31 января 2023 14:23

Автомобили в Белгородской области будут досматривать на наличие оружия и взрывчатки

Это связано с действием на территории региона «желтого» уровня террористической опасности
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 31 января, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому оперативники могут досматривать машины, въезжающие на территорию регионов с «желтым», «красным» или «синим» уровнем террористической опасности. Это делается для проверки на наличие оружие и взрывчатых устройств.

В Белгородской области с апреля действует «жёлтый» уровень опасности, поэтому регион попадает под критерий. Ранее досмотр транспорта допускался только при критическом «красном» уровне.

Помимо этого, Владимир Путин отменил необходимость продлевать срок действия террористической опасности каждые две недели. Установленный уровень будет действовать бессрочно до полной его отмены.