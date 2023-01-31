В Белгородской области около 40% семей получили отказ в выплатах на детей до 17 лет

В феврале средства не полагаются, так как они уже были начислены в предыдущем месяце. Фото: "КП" Архив

Порядка 40% семей в Белгородской области получили отказ в выплате единого пособия на детей до 17 лет. Заявки были отклонены в связи с несоответствием критериям получения пособия, сообщила во время брифинга министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова.

Чаще всего заявки отклоняют из-за несоответствия критериям нуждаемости, то есть доход превышает прожиточный минимум, приходящийся на одного члена семьи. Либо получают отказ по недвижимости, поскольку есть определенные критерии, утвержденные постановлением правительства РФ.

Напомним, по решению президента России Владимира Путина, выплаты для семей с невысокими доходами, имеющих детей от 0 до 17 лет, начались в 2022 году. Сумма определяется исходя из ситуации в конкретной семье и может быть равна 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Средний объем выплаты составляет от 6 тысяч до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка.

Кроме того, в феврале 2023 года не будет зачисления единого социального пособия для семей с детьми 0 до 17 лет, поскольку эти средства были зачислены в предыдущем месяце.

- Январская выплата была проведена досрочно, потому что для большинства это было первым назначением, которое производится в течение пяти дней после подачи заявления. Последующие выплаты будут производиться согласно постановлению правительства РФ, - сообщила Батанова.