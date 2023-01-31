В Белгородской области 5 февраля состоится торжественный запуск поезда «Дорогой мужества»

Также состоится открытие нового музея на железнодорожном вокзале Старого Оскола. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Запуск исторического поезда приурочен к 80-летию освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. «Дорога мужества» была построена в 1943 году при подготовке к Курской битве, которая стала коренным переломом Великой Отечественной войны. Ее прокладывали женщины и подростки по 3 км путей в день. Работы были полностью выполнены за рекордные 32 дня.

В Белгородской области в этом году пройдет ряд мероприятий, посвященных празднованию 80-летней годовщины Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. Первым проектом станет запуск поезда «Дорогой мужества» по маршруту «Старый Оскол – Сараевка». 5 февраля в поездке примут участие ветераны РЖД, которые причастны к строительству этой дороги. Также состоится открытие нового музея на железнодорожном вокзале Старого Оскола.

Для всех желающих путешествия станут доступны уже с 11 февраля. Поезд курсирует по субботам и воскресеньям.