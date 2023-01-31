Жители Белгородской области смогут бесплатно обследоваться у онкологов

Белгородская область занимает 2 место в общероссийском рейтинге по количеству выявленных случаев онкологических заболеваний. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородцев приглашают пройти онкоскрининг, в ходе которого с помощью дерматоскопа специалисты осмотрят пациентов для выявления признаков онкозаболеваний кожи, а также проведут диагностику молочных желез у женщин.

2 февраля в ТЦ «МегаГринн» будут работать специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Врачи проверят работу сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре, проведут скрининговое обследование на уровень глюкозы и холестерина в крови, измерят артериальное и внутриглазное давление. Здесь можно будет получить консультацию врача-терапевта по выявленным проблемам со здоровьем, а также рекомендацию врача-диетолога по правильному питанию, антираковых продуктах, безопасных способах снижения веса.

Белгородская область занимает 2 место в общероссийском рейтинге по количеству выявленных случаев онкологических заболеваний. При этом у 62% пациентов болезнь диагностируется на ранних стадиях. Так, по результатам профилактической работы мобильных медицинских комплексов выявлены подозрения на онкологические заболевания у 2395 человек.