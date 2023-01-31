Двое белгородцев оборудовали в лесу около ста тайников с наркотиками

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полиция при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии задержала двоих жителей Белгородского района за попытку сбыта крупной партии мефедрона.

По предварительным данным, молодые люди 2000 года рождения делали «закладки» синтетических наркотиков. Приятели забирали в тайниках оптовые партии мефедрона, и расфасовывали их целью дальнейшего сбыта. На территории одного из лесных массивов злоумышленники успели оборудовать около ста тайников. Но товар так и не дошел до потребителя. В ходе осмотра местности полиция изъяла наркотическое средство. Кроме того, запрещенное вещество было обнаружено и в автомобиле подозреваемых. По предварительным оценкам, общий вес наркотиков составляет около ста граммов.

В отношении молодых людей возбужден ряд уголовных дел. Санкции наиболее тяжкой статьи предусматривают до двадцати лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.