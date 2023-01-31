В Белгородском санатории проведут проверку из-за плесени на посуде и бездомных кошек. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего эфира «10 вопросов губернатору» белгородка пожаловалась Гладкову на санаторий «Красиво» в Борисовском районе. По словам женщины, еду в столовой подают с плесенью, а на территории много бездомных кошек.

- Нахожусь в санатории пять дней, питаюсь в столовой. За это время дали творожную запеканку с плесенью. Администрация не дала объяснений. А сегодня в тарелочке, куда наливали мёд, снова обнаружила плесень. Объяснение всему этому – посуда не моется, - написала жительница региона.

Губернатор пообещал отправить в санаторий проверяющих. Наличие на территории кошек главу региона не удивило, так как они всегда там были, а вот история с плесенью заслуживает внимания.

- Надеюсь, что вы сможете нам подтвердить это. Потому что выглядит жутковато ваше сообщение. Обязательно отреагируем, посмотрим, - ответил на жалобу Вячеслав Гладков.