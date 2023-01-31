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НовостиПроисшествия31 января 2023 9:26

За неделю в Белгороде около 100 водителей автобусов привлекли к ответственности за нарушение ПДД

Автоинспекторы составили 86 административных материалов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Среди наиболее частых нарушений - езда без ремня безопасности.

Среди наиболее частых нарушений - езда без ремня безопасности.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде с 23 по 29 января проходило оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений дорожных правил водителями автобусов.

За неделю автоинспекторы составили 86 административных материалов в отношении водителей общественного транспорта. Так, 34 водителя не были пристегнуты ремнем безопасности, 13 – управляли технически неисправным транспортом, 7 – не предоставили преимущества в движении пешеходам. Еще четверо управляли автобусом с технически неисправной тормозной системой или рулевым управлением, двое проехали на запрещающий сигнал светофора, один отличился тем, что управлял автобусом, будучи лишенным права.

Как сообщили в УМВД региона, профилактические мероприятия продолжатся и дальше. Госавтоинспекция Белгородской области призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению требования безопасности.