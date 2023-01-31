В школах Белгородской области пока не планируют отменять дистант

До конца третьей четверти белгородские школьники будут учиться дома. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцы спросили у губернатора, правда ли, что с февраля будет отменена удаленка в приграничных районах области. В ходе вечернего прямого эфира 30 января Вячеслав Гладков заявил, что оперативная обстановка пока не позволяет вернуться к очному формату обучения.

Была также и противоположная просьба от жителя региона – вернуть детей в классы. «Откройте дежурные классы, пожалуйста. Кто боится – пусть дома сидит, все работают, а дети сами по себе. Бояться можно долго».

Глава Белгородской области подчеркнул, что у белгородцев очень различные мнения о дистанте, однако власти реагируют на оперативную обстановку.

- Оперативная обстановка, в том числе сегодняшнего дня, показывает, что опасность и сложности остаются. Рисковать детьми точно никто не будет. Я уже много раз говорил, что у нас более 50 объектов социальной инфраструктуры пострадало во время обстрелов. В том числе 16 школ. Поэтому решение, которое было принято на оперативном штабе – введение дистанционного обучения до конца третьей четверти в 11 муниципальных образованиях – остается в силе. Дальше будем исходить из ситуации, которая будет складываться, – сказал губернатор.