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НовостиОбщество31 января 2023 8:51

В школах Белгородской области пока не планируют отменять дистант

Школьники будут учиться на удаленке как минимум до конца третьей четверти
Наталия ИЛЮШНИКОВА
До конца третьей четверти белгородские школьники будут учиться дома.

До конца третьей четверти белгородские школьники будут учиться дома.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцы спросили у губернатора, правда ли, что с февраля будет отменена удаленка в приграничных районах области. В ходе вечернего прямого эфира 30 января Вячеслав Гладков заявил, что оперативная обстановка пока не позволяет вернуться к очному формату обучения.

Была также и противоположная просьба от жителя региона – вернуть детей в классы. «Откройте дежурные классы, пожалуйста. Кто боится – пусть дома сидит, все работают, а дети сами по себе. Бояться можно долго».

Глава Белгородской области подчеркнул, что у белгородцев очень различные мнения о дистанте, однако власти реагируют на оперативную обстановку.

- Оперативная обстановка, в том числе сегодняшнего дня, показывает, что опасность и сложности остаются. Рисковать детьми точно никто не будет. Я уже много раз говорил, что у нас более 50 объектов социальной инфраструктуры пострадало во время обстрелов. В том числе 16 школ. Поэтому решение, которое было принято на оперативном штабе – введение дистанционного обучения до конца третьей четверти в 11 муниципальных образованиях – остается в силе. Дальше будем исходить из ситуации, которая будет складываться, – сказал губернатор.