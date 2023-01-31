Губернатор объяснил, почему уже два года не расселяют аварийный дом на Михайловском шоссе в Белгороде

Глава региона подчеркнул, что все обязательства, возложенные на Белгородскую область, региональные власти исполнят. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего прямого эфира белгородка спросила губернатора, когда расселят жильцов аварийного дома №16 на Михайловском шоссе. По словам жительницы города, местные власти отчитываются о перевыполнении планов по расселению аварийных домов, однако в опасном для жизни строении, которое подмывается грунтовыми водами, все еще проживают люди.

Вячеслав Гладков ответил, что план по расселению аварийного жилья формируется в правительстве РФ на четыре года вперед и получает финансирование из федерального бюджета. И этот четырехлетний план, который упоминает белгородка, на самом деле перевыполнен.

- Те планы, сформированные несколько лет назад, уже перевыполнены. Ежегодно муниципальные образования принимают решение о новых домах, которые признаются аварийными. Одномоментно включить дом в план на расселение невозможно. Ваш дом признан аварийным, мы сейчас работаем с правительством РФ, включим его в план финансирования последующих лет. Надеюсь, что нам удастся защитить эту программу, начиная с 2024 года. Сейчас пока решения нет, - пояснил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что все обязательства, возложенные на Белгородскую область, региональные власти исполнят.