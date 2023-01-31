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НовостиОбщество31 января 2023 8:09

Губернатор объяснил, почему уже два года не расселяют аварийный дом на Михайловском шоссе в Белгороде

Решение о расселении будет принимать федеральное правительство
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Глава региона подчеркнул, что все обязательства, возложенные на Белгородскую область, региональные власти исполнят.

Глава региона подчеркнул, что все обязательства, возложенные на Белгородскую область, региональные власти исполнят.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего прямого эфира белгородка спросила губернатора, когда расселят жильцов аварийного дома №16 на Михайловском шоссе. По словам жительницы города, местные власти отчитываются о перевыполнении планов по расселению аварийных домов, однако в опасном для жизни строении, которое подмывается грунтовыми водами, все еще проживают люди.

Вячеслав Гладков ответил, что план по расселению аварийного жилья формируется в правительстве РФ на четыре года вперед и получает финансирование из федерального бюджета. И этот четырехлетний план, который упоминает белгородка, на самом деле перевыполнен.

- Те планы, сформированные несколько лет назад, уже перевыполнены. Ежегодно муниципальные образования принимают решение о новых домах, которые признаются аварийными. Одномоментно включить дом в план на расселение невозможно. Ваш дом признан аварийным, мы сейчас работаем с правительством РФ, включим его в план финансирования последующих лет. Надеюсь, что нам удастся защитить эту программу, начиная с 2024 года. Сейчас пока решения нет, - пояснил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что все обязательства, возложенные на Белгородскую область, региональные власти исполнят.