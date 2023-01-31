В Белгороде приступили к монтажу остановки с Wi-Fi и зарядкой для телефонов

фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде на остановке «улица Конева» на Харьковской горе скоро появится «умный» остановочный павильон. Еще в середине января сообщалось только о выполненном проекте. Вчера, 30 января, рабочие уже приступили к строительству комплекса.

Как сообщили в администрации города, это будет современная остановка с бесплатным Wi-Fi, зарядной станцией, интерактивным информационным табло и ночной подсветкой.

Кроме того, здесь разместят точку по продаже кондитерских изделий. Все работы планируют завершить в течение месяца и уже феврале этого года остановочный комплекс будет функционировать.