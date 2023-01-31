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НовостиПроисшествия31 января 2023 6:55

В Белгороде росгвардейцы задержали иностранца с крупной партией наркотиков

Молодой человек пытался сделать закладку
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Фото: "КП" Архив

На одной из улиц Белгорода в районе частного сектора мужчина со свертком в руках привлек внимание росгвардейцев. При виде стражей правопорядка молодой человек запаниковал и попытался скрыться. Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника и передали его сотрудникам полиции.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии региона, что 20-летний иностранец имел при себе 2 полимерных свертка с порошкообразным веществом, которые он приготовил для дальнейшего сбыта. Кроме того, злоумышленник успел оборудовать 4 «тайника» с наркотическими средствами.

Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является метилэфидроном, общей массой 3,51 грамма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.