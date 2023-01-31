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НовостиОбщество31 января 2023 5:53

Губернатор предложил оставить до февраля новогодние украшения в Белгороде

Вячеслав Гладков спросил мнение белгородцев о праздничном убранстве города
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Новогоднее оформление Белгорода может остаться и в феврале.

Новогоднее оформление Белгорода может остаться и в феврале.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении спросил у горожан, нужно ли убирать новогоднее оформление в областной столице. Он предложил жителям самим решить, стоит ли оставить украшения еще и на февраль.

- Так вот, вопрос: с вашей точки зрения, нужно ли производить демонтаж праздничного оформления или сделать небольшую паузу и оставить его еще на февраль? Ну, может быть, за исключением елки. Или может быть елку оставить? Хотел, чтобы вы поделились своим мнением под этим постом, а мы постараемся с городом отреагировать на мнение большинства, - обратился губернатор в соцсети.

Напомним, елку на Соборной площади и все праздничные убранства планировали начать демонтировать 31 января. А в вечернем прямом эфире 30 января прозвучал вопрос от белгородца, когда уберут иллюминации и можно ли часть оставить подольше.