31 января в Белгородской области пройдет снег

Водителям стоит быть предельно внимательными при движении в условиях ограниченной видимости, вызванной снежными осадками. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 31 января на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер южный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от -4 до +1 градуса. В Белгороде ночью 5-7 градусов ниже ноля, днем от 0 до -2 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Прежде всего, специалисты советуют не перегружать электросеть мощными бытовыми приборами, быть осторожными при эксплуатации газового оборудования, не оставлять топящуюся печь без присмотра и не доверять следить за ней детям.

Водителям стоит быть предельно внимательными при движении в условиях ограниченной видимости, вызванной снежными осадками. Следует соблюдать дистанцию до других транспортных средств и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.