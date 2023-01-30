Белгородец избил бывшую сожительницу чайником

В УМВД России по Белгороду обратилась 47-летняя женщина, которая сообщила, что бывший сожитель угрожает ей расправой. Выехавшие по указанному адресу полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 51-летний мужчина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, конфликт произошел между бывшими сожителями во время совместного распития алкоголя. В ходе возникнувшей ссоры на почве ревности мужчина схватил с плиты чайник и ударил им даму по голове. Затем в ходе потасовки он начал бить ее руками и ногами по различным частям тела, при этом угрожая физической расправой. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая позвонила в полицию и сообщила о происходящем.

В соответствии с ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Решается также вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за нанесение побоев. Предварительно, травм, повлекших вред здоровью, женщина не получила.

Правоохранители призывают граждан не медлить с обращением в полицию, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления. В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Обратитесь с заявлением в территориальный орган внутренних дел по телефону 02 либо к своему участковому.