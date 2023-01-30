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НовостиПроисшествия30 января 2023 13:00

В Белгороде пассажир сломал нос таксисту

Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Между таксистом ним и подозреваемым произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку, в ходе которой 33-летний белгородец ударил таксиста в лицо.

Между таксистом ним и подозреваемым произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку, в ходе которой 33-летний белгородец ударил таксиста в лицо.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть УМВД России по Белгороду от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним за помощью обратился 25-летний пациент с переломом носа. Мужчина пояснил, что работает водителем такси и телесные повреждения получил в ходе конфликта с пассажиром. По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленник вместе с приятелями ночью вызвал такси. Однако прибывший водитель сообщил, что не может взять пятерых пассажиров. В результате между ним и подозреваемым произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку, в ходе которой 33-летний белгородец ударил таксиста в лицо.

В соответствии с п. «а» ч.2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.