В Белгороде пассажир сломал нос таксисту

Между таксистом ним и подозреваемым произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку, в ходе которой 33-летний белгородец ударил таксиста в лицо. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть УМВД России по Белгороду от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним за помощью обратился 25-летний пациент с переломом носа. Мужчина пояснил, что работает водителем такси и телесные повреждения получил в ходе конфликта с пассажиром. По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленник вместе с приятелями ночью вызвал такси. Однако прибывший водитель сообщил, что не может взять пятерых пассажиров. В результате между ним и подозреваемым произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку, в ходе которой 33-летний белгородец ударил таксиста в лицо.

В соответствии с п. «а» ч.2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.