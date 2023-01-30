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НовостиПолитика30 января 2023 12:54

Еще два белгородских села обстреляли со стороны Украины 30 января

Обошлось без жертв
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 30 января, еще несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Есть прилеты в Новой Таволжанке. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия. Оперативные службы проводят разминирование территории.

По словам Вячеслава Владимировича, в результате прилёта в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения. Проводится подомовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня ранее при обстреле белгородского села Безлюдовки со стороны Украины ранили двух человек.