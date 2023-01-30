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НовостиЗдоровье30 января 2023 11:58

46 белгородцев заболели коронавирусом 29 января

Тем временем за минувшие сутки 18 человек победили ковид
Алексей СЕРГУНИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 48 человек заболели, а выздоровели – 18.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 165 364 пациента, выздоровели – 162 609, умерли – 2 332. Сейчас из 151 госпитализированного нет тех, кто находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

28 января в нашем регионе заболели 49 человек, а выздоровели – 13. А 27 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 15 к 49.