Стали известны подробности обстрела белгородского села Безлюдовки

Осколками снарядов повреждены шесть частных домов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 30 января, под обстрел со стороны ВСУ попало село Безлюдовка Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию о ЧП.

- Двое мужчин доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - написал Вячеслав Владимирович.

Осколками снарядов повреждены шесть частных домов. Зафиксированы разрушения: от выбитых окон до поврежденных кровли и фасадов. Глава округа Владимир Жданов вместе с оперативными службами продолжает подомовой обход территории.