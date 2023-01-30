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НовостиПроисшествия30 января 2023 10:03

Стали известны подробности обстрела белгородского села Безлюдовки

Раненых доставили в больницу
Алексей СЕРГУНИН
Осколками снарядов повреждены шесть частных домов.

Осколками снарядов повреждены шесть частных домов.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 30 января, под обстрел со стороны ВСУ попало село Безлюдовка Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию о ЧП.

- Двое мужчин доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - написал Вячеслав Владимирович.

Осколками снарядов повреждены шесть частных домов. Зафиксированы разрушения: от выбитых окон до поврежденных кровли и фасадов. Глава округа Владимир Жданов вместе с оперативными службами продолжает подомовой обход территории.