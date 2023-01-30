Белгородец нарушил закон, запустив фейерверк

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в нарушение действующего в регионе запрета вечером 28 января запустил фейерверк в районе перекрестка улиц Молодежная и Северная в поселке Борисовка. Им оказался 31-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Злоумышленник пояснил, что приобрел пиротехническое изделие около двух лет назад. Запуск фейерверка он решил произвести по случаю празднования дня рождения ребенка, хотя и знал о запрете.

В соответствии с ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) мужчине грозит штраф в размере от 1 000 до 2 500 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.