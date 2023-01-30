В 2022 году в Белгородской области построили 21 комплексный объект водоснабжения

Так, в Алексеевском городском округе специалисты возвели четыре новых объекта, в Белгородском районе – 5, по три – в Корочанском районе и Шебекинском городском округе, по два – в Красногвардейском и Ракитянском районах, а также по одному – в Новом Осколе и Прохоровском районе. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Помимо этого, в регионе обустроили 16 водозаборных скважин, четыре водонапорные башни, три комплекса водоподготовки и четыре насосных станции. Было проложено более 100 км сетей.

Напомним, в текущем году руководство ГУП «Белоблводоканала» планирует построить, реконструировать, закупить и капитально отремонтировать 87 объектов водного коммунального хозяйства. Также будут подготовлены проекты строительства и капитального ремонта более 54 км сетей водоснабжения и свыше 47 км сетей канализации, а также 10 водонапорных башен.