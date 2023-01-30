В Белгороде в столкновении шести машин пострадала женщина

В результате ДТП пострадала водитель «Пежо» 1986 г.р. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сегодня, 30 января, около 8:10 в Белгороде произошло столкновение шести машин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, водитель «Киа» 1948 г.р., двигаясь по улице Губкина, в районе дома № 24 потерял сознание за рулем, выехал на полосу встречного движения, пересек тротуар и разделительную полосу, после чего совершил с столкновение с «Пежо» и наездом на припаркованные автомобили «Деу Матиз», «Ладу Приору», «Шкоду» и «Джип». В результате ДТП пострадала водитель «Пежо» 1986 г.р.