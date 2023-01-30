В населенных пунктах Белгородской области энергетики подключили к сетям 34 медучреждения

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В 2022 году филиал Белгородэнерго обеспечило электроснабжение 34 современных медучреждений первичного звена, построенных в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

К сетям подключены ФАПы и амбулатории в селах Чапкино, Лопухинка, Морозово и Калинин Губкинского городского округа, Красное Городище, Красная Нива и хуторе Давыдкин Волокновского района, хуторе Пригорки Прохоровского района, селе Ларисовка Чернянского района, Подгорное и Пуляевка Валуйского и Белгородского районов, Богун-Городок Борисовского района, Новый Поселок Ивнянского района, в поселке Первомайский и селе Белянка Шебекинского городского округа, в селе Нижняя Покровка Красногвардейского района, хуторе Орлов (Вейделевский район), а также селах Набокино, Выползово, Санково и Луговка и Триречное Старооскольского, Грайворонского и Яковлевского городских округов и ряд других.

Всего филиал построил и реконструировал свыше 4,5 км воздушных линий 0,4 кВ, установил шкафы учета электроэнергии, после чего осуществил фактическую подачу электроэнергии. Все работы выполнены с соблюдением графика, чтобы жители отдаленных сел и деревень могли получать медпомощь рядом с домом.

Также в прошедшем году филиал обеспечил необходимой мощностью два новых инфекционных центра в Яковлевском и Старооскольском городских округах. Они стали самыми крупными объектами здравоохранения, построенными в 2022 году. Максимальная мощность каждого составила 1500 кВт.

- Все работы по подключению объектов здравоохранения к централизованному электроснабжению выполняются в приоритетном порядке, чтобы обеспечить надлежащее качество жизни населения даже в самых отдалённых селах и хуторах, а медработники как можно скорее смогли принять своих пациентов, – пояснил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.