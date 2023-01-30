Белгородский Следком напомнил номера телефонов и другие виды связи для обращений

В СУ СК РФ по Белгородской области существуют различные каналы связи. Об этом «КП» напомнили в пресс-службе ведомства.

Телефон (для справочной информации): 8 (4722) 739-170.

Дежурная служба: 8-910-369-94-37.

Телефон доверия: 8 (4722) 739-181.

Телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России: 8-991-315-11-73.

Круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: 8(4722) 73-91-71, короткий номер 123.

Телефон «Остановим коррупцию»: 8(4722) 73-91-81.

Телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8 (4722) 25-06-19.

Телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8(4722) 739-194.

Адрес: 308014, Белгородская область, город Белгород, улица Николая Чумичова, дом 126.

Адрес электронной почты: belgorod@sledcom.ru.

Интернет-приемная раздела "Обращения граждан".

Аккаунт сообщества «СУ СК России по Белгородской области» в VK.

За 2022 год следственным управлением по Белгородской области рассмотрено 3262 обращения граждан и организаций из субъектов РФ, на личных приемах принято 1411 граждан по вопросам защиты жилищных прав, выплаты пособий, социального обеспечения, охраны здоровья, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и др.