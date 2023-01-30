Белгородец похитил мобильник во время потасовки в баре

Во время потасовки из кармана белгородца выпал мобильный телефон, что заметил наблюдавший за происходящим злоумышленник. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 24-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что у него похитили телефон. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний житель Белгородского района. По предварительным данным, подозреваемый, находясь в одном из увеселительных заведений, стал свидетелем конфликта между потерпевшим и еще одним посетителем бара. Во время потасовки из кармана белгородца выпал мобильный телефон, что заметил наблюдавший за происходящим злоумышленник. Незаметно подобрав мобильник, мужчина скрылся. Похищенное стоимостью около 14 тысяч рублей полицейским удалось изъять и вернуть владельцу.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УКРФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.