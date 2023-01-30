В 2023 году в Белгородской области отремонтируют и построят 16 объектов культуры

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию семь объектов культуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Это:

• три дома культуры после завершения капитального ремонта в с. Ветчининово Волоконовского района, в с. Макешкино Новооскольского городского округа и в с. Нежеголь Шебекинского городского округа; • Дом культуры в п. Мичуринский Корочанского района; • Культурно-просветительский центр, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в п. Волоконовка, • Старооскольский художественный музей и Детская музыкальная школа № 3 в Старом Осколе после завершения капитального ремонта.

В текущем году будет начато строительство Дома культуры в х. Подольхи Новооскольского городского округа. Завершить работы планируется в 2024 году. Кроме того, в рамках областной программы капитальных вложений в 2023 году выполняются работы на девяти объектах.

Глава региона также рассказал о завершении капитального ремонта Дома культуры в селе Божково Алексеевского городского округа.

- Надеюсь, что жители самого села и жители окрестных сел по достоинству оценили качество ремонта, новое оборудование. Надеюсь, что дети получают удовольствие от посещения секций и кружков в доме культуры. И надеюсь, что и дальше наши строители, строители области, будут радовать качественным ремонтом наших жителей, - подытожил Вячеслав Гладков.

Суммарно будет потрачено около 700 млн рублей.