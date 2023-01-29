Белгородские «львы» одержали шестую победу подряд

После 20-ти туров наши волейболисты занимают пятое место с 38 очками. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Сегодня, 29 января, в Новокуйбышевске состоялся матч 20-го тура мужской Суперлиги по волейболу. «Белогорье» встречалось с местной «Новой». Перевес наших парней особенно явно проявился во второй партии – 25:14. Две других «львы» выиграли с одинаковым счетом 25:20. Итог – 3:0 в пользу «Белогорья». Это уже шестая кряду победа белгородцев в этой кампании.

Что касается личного противостояния, то сегодняшний триумф стал восьмым подряд для «Белогорья» (с учетом Кубка России). В последний раз «львы» уступали «Нове» 31 марта 2018 года (1:3).

После 20-ти туров наши волейболисты занимают пятое место с 38 очками. Лидируют казанский «Зенит» (58 баллов), питерский «Зенит» (55) и московское «Динамо» (52). Теперь 2 февраля наши земляки сыграют в Туле с московскими динамовцами.