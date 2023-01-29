В течение года в Белгородской области построят и отремонтируют 92 социальных объекта

Будет построено 18 новых объектов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области в 2023 году построят 18 социальных объектов. Еще 74 капитально отремонтируют. Среди наиболее значимых объектов образования, которые введут в эксплуатацию в этом году, можно выделить начальную школу в Старом Осколе, пристройку детсада в Грузсчанской школе, мастерские и пищеблок в Чернянском агромеханическом техникуме. А также новый корпус с общежитием в «Алгоритме успеха» в Дубовом, где появится центр выявления и поддержки одаренных детей.

В числе объектов культуры: сельский клуб в п. Мичуринский Корочанского района; культурно-просветительский центр, посвященный памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС п. Волоконовка; общественный центр в х. Красный Восток Яковлевского горокруга; ЦНТ г. Белгород после капремонта; культурно-спортивный центр в г. Короча.

Также в эксплуатацию в текущем году введут ФОКи в Губкине и Старом Осколе, спортивный центр для занятий адаптивной физкультурой и спортом в Белгороде. Кроме того будут сданы ФАПы в Новоалександровке Борисовского района, Тетеревино Прохоровского района,Мощеном Яковлевского горокруга; поликлинику Томаровской РБ после реконструкции, два офиса семейного врача и санатарой «Бригантина» после капремонта.