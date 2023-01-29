В Белгородской области больше 1200 школьников будут заниматься благоустройством леса

Юные лесоводы занимаются научно-исследовательской и проектной работой. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородские школьники помогут выращивать деревья и заниматься благоустройством леса. За школьными лесничествами закреплено 1519 га земель лесного фонда России, созданы школьные питомники на площади 4,5 га.

За прошлый год юные лесоводы заготовили более 2,5 тонны семян, шишек и плодов, более 1,7 тонны кормов для зимней подкормки птиц и зверей, сделали 320 гнездовий и 594 кормушки, а также провели 9 научно-исследовательских работ и 3 учебно-опытнических проекта. С участием школьников посажено 4730 деревьев и кустарников на площади 2,31 га.

Ребята активные участники и призеры Всероссийских и региональных конкурсов школьных лесничеств. Они занимаются научно-исследовательской и проектной работой. С ребятами проводятся различные практикумы и вебинары с выездом в муниципальные районы и городские округа. В сентябре 2022 года 5 школьных лесничеств приняли участие в фестивале «Белгород в цвету».