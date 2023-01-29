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НовостиОбщество29 января 2023 8:28

Больше 2 миллиардов потратит Белгородская область на покупку медоборудования

В регионе продолжат модернизацию системы здравоохранения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В детской областной клинической больнице установили новый МРТ. фото: телеграм-канал Андрея Иконникова.

В детской областной клинической больнице установили новый МРТ. фото: телеграм-канал Андрея Иконникова.

В утреннем обращении 29 января Вячеслав Гладков рассказал о том, что в прошлом году в регионе была выполнена масштабная программа по приобретению медицинского оборудования для центральных районных больниц. На сегодняшний день заканчивается запуск его в эксплуатацию. Так, в Шебекинской ЦРБ приступили к эксплуатации мобильных рентген-аппаратов.

Глава региона отметил, что 2023 году для модернизации системы здравоохранения области выделено больше 2 миллиардов рублей. На них также будут закупать новое оборудование.

- Зачем это делаем? Делаем для того, чтобы наше здравоохранение было современным, чтобы медицина была доступной не только на словах, а, самое главное, на деле, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.