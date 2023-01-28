29 января в Белгородской области ожидается снег

По данным белгородских синоптиков, в воскресенье, 29 января будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой снег. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от -6-11 градусов, днем от ноля до -5 градусов. В Белгороде температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов ниже ноля, днём -1-3 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Во время рыбалки соблюдайте правила безопасного поведения на водоёмах.

Водителям стоит быть предельно внимательными при движении в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом и осадками, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.