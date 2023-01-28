С 1 января для белгородцев изменились правила капремонта МКД

В Белгородской области в 2023 году изменились правила капитального ремонта в многоквартирных домах. Некоторые изменения уже с 1 января вступили в силу.

К примеру, в регионе увеличились взносы на капремонт общедомового имущества МКД. Для жилых зданий без лифта размер платы поднялся почти до 9,8 рублей за квадратный метр площади жилого (нежилого) помещения в месяц, для домов с лифтами – до 10 рублей.

Еще одно нововведение касается перечня работ, которые обязаны выполнять организации, используя средства специального счета капремонта. Виды подходящих услуг будут определять на региональном уровне в индивидуальном порядке с учетом положений статьи 166 ЖК РФ.