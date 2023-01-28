Белгородке не понравилось, что ее мобилизованный муж роет окопы

Гладков: Если военные роют окопы, то это не говорит о том, что они что-то делают неправильно. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В ходе прямой линии «10 вопросов губернатору» белгородка обратилась к Гладкову с жалобой на то, что ее мобилизованного мужа отправили рыть окопы. Женщина уверена, что этим должны заниматься рабочие, а не военнослужащие.

- Муж находится на границе. Вместо того, чтобы защищать нашу территорию, их отправляют рыть окопы в другом месте. Без приказа и каких-либо документов. Если что-то случится, они будут дезертирами, которые бросили позиции и уехали в поле рыть окопы. Насколько мне известно, на эти цели выделялись средства, - возмутилась женщина.

Глава Белгородской области не согласился с жительницей региона, подчеркнув, что речь идет о солдатах, которые будут выполнять воинский долг. Гладков отметил, что когда сам служил в армии – то и тогда рыли окопы.

- Это естественно, потому что от этого зависит безопасность вашего мужа, – Если военные роют окопы, то это не говорит о том, что они что-то делают неправильно. Так было всегда, - ответил губернатор.