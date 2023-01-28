Гладков рассказал, куда обращаться белгородцам, чтобы помочь участникам СВО

. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира 27 января жительница региона спросила у губернатора, к кому можно обратиться, чтобы оказать помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции. Вячеслав Гладков поблагодарил за неравнодушие и ответил, что есть несколько вариантов для связи.

- Вариантов несколько: либо через мою приемную, либо связаться с министром по делам молодежи Татьяной Киреевой, она координатор, либо с советником губернатора Олегом Мантулиным. Обращайтесь в приемную, предоставим вам контакты, - посоветовал глава Белгородской области.