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НовостиОбщество28 января 2023 14:11

Гладков рассказал, куда обращаться белгородцам, чтобы помочь участникам СВО

Связаться с ответственными за этот вопрос людьми можно несколькими способами
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира 27 января жительница региона спросила у губернатора, к кому можно обратиться, чтобы оказать помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции. Вячеслав Гладков поблагодарил за неравнодушие и ответил, что есть несколько вариантов для связи.

- Вариантов несколько: либо через мою приемную, либо связаться с министром по делам молодежи Татьяной Киреевой, она координатор, либо с советником губернатора Олегом Мантулиным. Обращайтесь в приемную, предоставим вам контакты, - посоветовал глава Белгородской области.