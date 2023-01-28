В Белгородской области на грантовый конкурс «Агростартап» выделено 60 миллионов рублей

Деньги модно потратить на оборудование, производственные помещение, выкуп земли. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении губернатор Белгородской области сообщил, что в 2023 году на грантовый конкурс для на молодых фермеров или начинающих предпринимателей выделено 60 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом финансовая поддержка увеличена белее чем на 4 миллиона.

- Конкурс рассчитан на тех, кто хочет приложить свои силы и знания, энергию для производства продуктов питания. Эти деньги можно направить на строительство складских и производственных помещений, приобретение оборудования, выкуп земли. Заявки подавайте в Министерство сельского хозяйства Белгородской области. В этом году выделено 60 миллионов рублей. Мы ждем вас, — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Список документов для участия в конкурсе на гранты «Агростартап» можно найти на сайте регионального минсельхоза, заявки принимаются до 21 февраля 2023 года.