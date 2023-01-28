Губернатор проверил, как идут работы в пострадавшей при обстреле ВСУ многоэтажке в Белгороде

Ремонт в обстрелянной многоэтажке в Белгороде завершен. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 27 января, Вячеслав Гладков посмотрел, как идут восстановительные работы в пострадавшей от обстрела многоэтажке на Губкина 24г в Белгороде. Напомним, дом получил повреждения в октябре 2022 года. Был разрушен технический этаж и пострадали две квартиры. Губернатор сообщил, что ремонт полностью завершен.

- Проговорил на месте с жильцами, они сами отмечают, что стало даже светлее после завершения работ. Следующий этап - мебель. Этим вопросом занимается мэр Белгорода Валентин Валентинович Демидов, - сказал глава региона.

Кроме того, были мелкие повреждения еще в 21 жилом помещении. Их тоже оперативно устранили.

- Строители отработали на совесть, как и все службы, за что им отдельные слова благодарности. Вижу качество работ, делали все, как для себя, на совесть. Очень скоро все жители вернутся в свои уютные квартиры в этом доме и все будет хорошо! – отметил Гладков.