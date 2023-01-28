Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 января 2023 9:21

Директор белгородской фирмы похитил из бюджета более 1,6 млн рублей

Его оштрафовали и обязали возместить убытки
Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области выявили мошенничество при реализации муниципального контракта, заключенного МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа» и ООО «Нардин». Об этом «КП» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По условиям контракта из бюджета округа в пользу ООО «Нардин» выделили более 1,6 млн рублей для утилизации отходов. Но директор компании не собирался выполнять обязательства перед муниципалитетом.

Решением Старооскольского городского суда директор компании признан виновным по ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности). Его наказали штрафом, кроме того он должен полностью возместить ущерб - 1 млн 687 тыс 400 рублей.