Директор белгородской фирмы похитил из бюджета более 1,6 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области выявили мошенничество при реализации муниципального контракта, заключенного МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа» и ООО «Нардин». Об этом «КП» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По условиям контракта из бюджета округа в пользу ООО «Нардин» выделили более 1,6 млн рублей для утилизации отходов. Но директор компании не собирался выполнять обязательства перед муниципалитетом.

Решением Старооскольского городского суда директор компании признан виновным по ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности). Его наказали штрафом, кроме того он должен полностью возместить ущерб - 1 млн 687 тыс 400 рублей.