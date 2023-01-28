С 12 февраля рельсовый автобус Воронеж – Старый Оскол – Белгород будет ходить и в воскресенье

Новый рейс начнет курсировать с 12 февраля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

К уже курсирующим по субботам межрегиональным пригородным поездам Воронеж – Старый Оскол – Белгород добавились воскресные рейсы. Состав включен в расписание с 12 февраля. Перевозки пассажиров будут осуществляться современным подвижным составом рельсового автобуса серии РА-3 «Орлан».

Отправление из Белгорода в 18:15. Поезд следует через Прохоровку, Ржаву, Старый Оскол. Прибывает в Воронеж в 22:10. Время в пути – 3 часа 55 минут. Из Воронежа поезд отправляется в 13:35. Время прибытия в Белгород 17:45. Время в пути 4 часа 10 минут

Проект «Соединяя Черноземье» продолжает свое развитие. На новом рейсе также действует вся система льгот на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.