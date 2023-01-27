Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 15:08

Губернатор Вячеслав Гладков проверил ход капремонта в пяти учреждениях образования Белгорода

На каждом объекте уже завершены внутренние работы
Алексей СЕРГУНИН
Глава Белгородчины регулярно лично проверяет ход ремонта каждого из этих учреждений.

Глава Белгородчины регулярно лично проверяет ход ремонта каждого из этих учреждений.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 27 января, губернатор Белгородской области проверил пять объектов. Это детские сады в столице региона - №№16, 41, 48, 63 и СОШ №35.

На каждом объекте уже завершены внутренние работы. К работам по благоустройству прилегающей территории можно будет приступить при наступлении благоприятных погодных условий.

- Все объекты готовы к эксплуатации. На двух объектах осталось благоустройство и асфальт. Довести газоны и резиновые покрытия на площадках, но это уже весной. Сейчас работа с документацией, согласование с соответствующими структурами, - уточнил Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области поручил директорам школ и заведующим детских садов организовать для родителей ознакомительный обход по обновлённым объектам.

- Нужно, чтобы заведующие и директора школ пригласили родителей, провели вечером родительское собрание, не собирая всех одновременно, развести потоки, чтобы можно было пройти и посмотреть, кухонные аппараты, сушильные шкафы, посмотреть, какое оборудование стоит в спортзалах, в логопедических классах, медкабинетах. То, чего не было никогда. Посмотреть, какие инструменты купили, спокойно, без суеты. И ждем, когда будет возможность запустить дежурные группы в детских садах, начать учебный процесс, - подытожил глава региона.

Напомним, что в 2022 году в Белгородской области начался ремонт 12 школ и 10 детских садов областного центра. Вячеслав Гладков регулярно лично проверяет ход ремонта каждого из этих учреждений.