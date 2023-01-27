Губернатор Вячеслав Гладков проверил ход капремонта в пяти учреждениях образования Белгорода

Глава Белгородчины регулярно лично проверяет ход ремонта каждого из этих учреждений. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 27 января, губернатор Белгородской области проверил пять объектов. Это детские сады в столице региона - №№16, 41, 48, 63 и СОШ №35.

На каждом объекте уже завершены внутренние работы. К работам по благоустройству прилегающей территории можно будет приступить при наступлении благоприятных погодных условий.

- Все объекты готовы к эксплуатации. На двух объектах осталось благоустройство и асфальт. Довести газоны и резиновые покрытия на площадках, но это уже весной. Сейчас работа с документацией, согласование с соответствующими структурами, - уточнил Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области поручил директорам школ и заведующим детских садов организовать для родителей ознакомительный обход по обновлённым объектам.

- Нужно, чтобы заведующие и директора школ пригласили родителей, провели вечером родительское собрание, не собирая всех одновременно, развести потоки, чтобы можно было пройти и посмотреть, кухонные аппараты, сушильные шкафы, посмотреть, какое оборудование стоит в спортзалах, в логопедических классах, медкабинетах. То, чего не было никогда. Посмотреть, какие инструменты купили, спокойно, без суеты. И ждем, когда будет возможность запустить дежурные группы в детских садах, начать учебный процесс, - подытожил глава региона.

Напомним, что в 2022 году в Белгородской области начался ремонт 12 школ и 10 детских садов областного центра. Вячеслав Гладков регулярно лично проверяет ход ремонта каждого из этих учреждений.