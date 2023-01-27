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НовостиЗдоровье27 января 2023 14:20

47 белгородцев заболели коронавирусом 26 января

Тем временем за минувшие сутки 21 человек победил ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 143 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 143 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 47 человек заболели, а выздоровел – 21.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 165 224 пациента, выздоровели – 162 563, умер – 2 331. Сейчас из 143 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем число госпитализированных было на три человека больше.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 25 января в нашем регионе заболели 43 человек, а выздоровели – 14. А 24 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 53 к 46.