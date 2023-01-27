Белгородский «Салют» провел первую игровую тренировку в 2023 году

Календарь первенства будет согласован между членами ФНЛ, а затем утверждён Исполкомом РФС. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

К команде присоединились Данила Матвевнин, Захар Подзолков, а также несколько потенциальных новобранцев. Павел Ковалёв уже успел соскучиться по команде, срочно прибыл на тренировку и в меру своих сил защищал ворота «Салюта». Об этом информирует пресс-служба белгородского клуба.

Кроме того, состоялась жеребьёвка матчей группы 3 «А» второй лиги. «Салют» начнёт весеннюю часть сезона на выезде в Москве. 2 апреля наша команда встретится с «Родиной-2». Первая официальная игра в Белгороде состоится 8 апреля, наша команда сыграет с «Рязанью».

Календарь первенства будет согласован между членами ФНЛ, а затем утверждён Исполкомом РФС. В нём возможны изменения в связи с участием вторых команд клубов ФНЛ, пересечением матчей «Родины-2» и «Родины-М», а также в связи выступлением команд «Коломна» и «Рязань» на одном стадионе. Также возможен перенос матчей и обмен кругами при обоюдной договоренности клубов.

Проект календаря матчей Группы 3 «А» выглядит следующим образом. 1-й тур. 2 апреля. «Родина-2» - «Салют».

2-й тур. 8 апреля. «Салют» - «Рязань».

3-й тур. 15 апреля. «Сахалинец» - «Салют».

4-й тур. 22 апреля. «Салют» - «Динамо-Брянск».

5-й тур. 29 апреля. «Металлург» - «Салют».

6-й тур. 5 мая. «Салют» - «Авангард».

7-й тур. 10 мая. «Рязань» - «Салют».

8-й тур. 15 мая. «Салют» - «Сахалинец».

9-й тур. 21 мая. «Динамо-Брянск» - «Салют».

10-й тур. 28 мая. «Салют» - «Металлург».

11-й тур. 4 июня. «Авангард» - «Салют».

12-й тур. 10 июня. «Салют» - «Родина-2».

Окончательная версия календаря будет опубликована после его утверждения.