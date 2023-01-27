Белгородец украл у знакомого пенсионера 9 100 рублей

61-летний мужчина передал злоумышленнику свою карту и сообщил пин-код. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду обратился 61-летний местный житель, являющийся инвалидом. Он сообщил, что с его банковского счета похитили деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Полицейские задержали подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства 27-летний мужчина был доставлен в отдел полиции.

По предварительным данным, получив пенсию, потерпевший попросил знакомого, который помогал ему по хозяйству, сходить в магазин за продуктами. Пенсионер передал злоумышленнику свою карту и сообщил пин-код. Но подозреваемый отправился не в магазин, а к банкомату. Сняв 9100 рублей, он вернулся к пенсионеру, сообщив, что денег на карте нет, после чего ушел домой. Похищенную сумму злоумышленник потратил.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.